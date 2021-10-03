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ЄС може направити в Україну військову місію – ЗМІ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 13:14
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В Україні вже давно працюють інструктори НАТО, але Європа хоче посилити військову допомогу нашій країні
Росія явно не в захваті буде від військових ЄС в Україні. Колаж "Сьогодні"
Росія явно не в захваті буде від військових ЄС в Україні. Колаж "Сьогодні"

У зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі Європейський Союз розглядає варіант з розміщенням військової навчальної місії в Україні. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonnta, посилаючись на документи Європейський служби зовнішніх зв'язків.

У статті наголошується, що Брюссель вивчає цей варіант через незгасаюче напруження між Києвом і Москвою.

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"В ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні (EUATM)", – йдеться в матеріалі німецького видання.

Стало відомо, що Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія, Словаччина, Швеція і Фінляндія виступають за таку місію в Україні. Більш того, в кінці липня керівники МЗС та Міноборони України направили главі європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про створення цієї навчальної місії.

Варто відзначити, що якщо це станеться, то військовослужбовці ЄС не воюватимуть за Україну на Донбасі, а лише допомагатимуть готувати українських військових.

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Відзначимо, що за останній час в інформпросторі накопичилася низка тривожних новин про Донбас. І мова не лише про стрілянину, яка до кінця так і не згасла. Масова видача російських паспортів. ОРДЛО вперше за сім років втягнуті у вибори до Держдуми РФ. Читайте в нашому матеріалі, чи загрожує Україні анексія Донбасу.

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