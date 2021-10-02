Переговорів в Мінську більше не буде: про що домовилися по Донбасу "слуги" в Трускавці

Куди депутати пропонують перенести переговори по Донбасу

Україна готується до перенесення майданчика по переговорам / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" заявив сайту "Сьогодні", що будуть міняти місце переговорів по Донбасу. Це питання, зокрема, обговорюється на "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу" в Трускавці.

Зміна місця

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"Від переговорів з Росією ніхто не відмовлявся і у кожного є свій фронт (міжнародний і безпосередньо всередині країни) як по Донбасу, так і по Криму. Буде переноситися і міняти назву Мінський формат, тому що буде змінюватися місце переговорів. Але від зміни назви очікувати глобальних змін не варто ", – заявило в коментарі для "Сьогодні" наше джерело.

Списку нових можливих локацій ще немає, але джерело сказало, що від нового місця проведення буде залежати і сам формат. "Припустимо, будуть збиратися в Копенгагені. В такому випадку у нас з'являться Копенгагенські переговори".