Нова стратегія Росії або "план Б" – чи загрожує Україні анексія Донбасу

Останні події на Донбасі – це серйозний сигнал. Точка незворотності ближче, ніж насправді здається, впевнені експерти

В 2021 році посилилася роздача російських паспортів мешканцям ОРДЛО. Фото: колаж "Сьогодні"

Останнім часом в інформпросторі накопичилася низка тривожних новин про Донбас. І йдеться не тільки про стрілянину, яка до кінця так і не згасла. Масова видача російських паспортів. ОРДЛО вперше за сім років втягнуті у вибори в Держдуму РФ. Повістка Донбасу знову почала з'являтися на російському ТБ. Чи може це означати про початок нової стратегії Кремля? Сайт "Сьогодні" намагався з'ясувати, наскільки реальна ймовірність анексії ОРДЛО.

Російська агресія з подальшою анексією

Які рішення ухвалюються в закритих кабінетах Кремля – відомо, м'яко кажучи, не всім. Та оцінити ситуацію дозволяють активні дії Росії. Наприклад, політолог-міжнародник, магістр державного управління Володимир Воля вважає, що в Кремлі завершилася дискусія щодо подальшої долі Донбасу, і Росія почала реалізовувати стратегію його анексії.

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На його думку, першим сигналом такого рішення був заклик головного редактора телеканалу RT (раніше Russia Today: з англ. – "Росія сьогодні") Маргарити Сімоньян – приєднати Донбас до Росії, що прозвучав на форумі "Русский Донбас" в Донецьку в січні поточного року.

"Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною нашої величезної, великої, щедрої Батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія-матінка, забери Донбас додому", – сказала головний редактор RT.

"Офіційно в Кремлі тоді відповіли відмовою на заклик Симоньян і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Росії немає планів щодо приєднання Донбасу. Однак, з огляду на те, що Симоньян є керівником у державному російському медіахолдингу, і крім неї в донецькому форумі брали участь російські політики – депутати Держдуми Андрій Козенко ("Єдина Росія") і Казбек Тайсан (КПРФ), можна з упевненістю говорити про те, що цей заклик прозвучав з відома або навіть під керівництвом Кремля", – каже нам Воля.

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Організатори форуму – керівники так званих "Л/ДНР". Вони, до речі, на думку експерта, протягом останнього року зачастили з заявами про входження Донбасу до складу Росії. Свої аргументи щодо посилення інтеграції Воля підкріплює наступними фактами:

посилилася роздача російських паспортів жителям ОРДЛО. 2021 рік у цьому сенсі – найбільш "урожайний";

відбувається уніфікація нормативної бази до законодавства РФ з питань бізнесу, соціального захисту та медицини;

сфера освіти трансформується під російські стандарти, школи переходять до російського єдиного держіспиту, після якого випускники зможуть вступати до російських ВНЗ;

українська мова з програми шкільного навчання повністю виключена.

Володимир Воля: "На Донбасі все частіше звучать заяви про швидке приєднання до Росії" / Фото: Facebook

"Останнім пазлом" у питанні інтеграції Донбасу в РФ політолог називає участь жителів "Л/ДНР" в голосуванні на виборах до Держдуми РФ.

"Вибори організовані главами" ДНР "і" ЛНР "Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником, які офіційно є громадянами Росії. Отже, Україна отримала незаперечний доказ того, що Росія здійснює ефективний контроль над ОРДЛО за допомогою своїх же громадян, і керує цими територіями. Тобто, це не внутрішній український конфлікт, на чому наполягала Москва, а саме російська агресія з подальшою анексією частини української території", – пояснює експерт.

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Глави "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник офіційно є громадянами Росії / Фото: Facebook

З ним погоджується і радник голови Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Зараз, коли жителі Донбасу проголосували на виборах до Держдуми, стало зрозуміло, що всіма маріонетковими структурами керує Кремль. Як тепер Росія представить світу, що на Донбасі відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт?" – каже "Сьогодні" Арестович.

Олексій Арестович: "Після виборів в Держдуму стало зрозуміло, що всіма маріонетковими структурами керує Кремль" / Фото: Facebook

"Те, що відбувається на Донбасі є серйозним сигналом, що точка незворотності близько", – додав політолог Воля.

Точка незворотності або план Б

Глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що Росія дійсно розглядає ймовірність анексії Донбасу. Вона для Кремля є не основним сценарієм, а таким собі "планом Б".

"Залучення жителів "Л/ДНР" до виборів у Держдуму дійсно було необхідно для того, щоб знизити критику влади щодо повільності процесу приєднання Донбасу до РФ, на яке сподівалися прихильники "Л/ДНР" і посилити проросійські настрої в суспільстві. Але входження Донбасу з його соціальними та економічними проблемами до складу РФ – не потрібно Москві. Головна мета Путіна – повернути Донбас Україні, проте з особливим статусом і правом вето для його представників у Раді. Таким чином він зможе блокувати в українському парламенті всі неугодні йому рішення і законопроєкти", – пояснює "Сьогодні" експерт.

Вадим Карасьов: "Анексія є планом Б" / Фото: Facebook

На його думку, якщо такий сценарій виявиться невдалим, тоді Кремль повернеться до резервного варіанту – анексії регіону.

"У такому випадку, Росія може повернутися до питання інтеграції Донбасу, а залучення його жителів до виборів в РФ може бути репетицією для визначення реакції Заходу на зближення РФ з Донбасом", – говорить Карасьов.

Нести важко, а кинути шкода

Заслуговує на увагу і цілком логічне запитання: а чому раніше нічого не відбувалося? Глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков переконаний, що, якщо Росія дійсно б хотіла анексувати Донбас, вона б давно це зробила.

"Спочатку Росії потрібен був Донбас для створення через Маріуполь сухопутного коридору в анексований Крим. Однак завдяки нашим добровольцям цей план зазнав краху. Зараз Донбас Росії не потрібен. Усі підприємства розпиляні на металобрухт, шахти затоплені, відновлювати – дорого. Москва вливає гроші в Крим, навіщо їй ще один дотаційний регіон? Для РФ – це непотрібний вантаж",- говорить нам Биков.

Сергій Биков: "Донбас для Росії – це даремний вантаж" / Фото: Facebook

Ясна річ, що Росія також не поспішає повертати Донбас на умовах Києва.

"Залучення жителів "Л/ДНР" до виборів у Держдуму підкреслює той факт, що РФ здійснює ефективний контроль, тобто фактично окупацію Донбасу. Зараз Москва продовжуватиме посилювати в ОРДЛО проросійську орієнтацію і думатиме про те, що робити з Донбасом далі. Як то кажуть, нести важко, а кинути шкода", – резюмував Биков.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України звернулася до світової спільноти із закликам не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму і на Донбасі.

На засіданні РНБО 17 вересня було вирішено почати вводити санкції проти всіх учасників виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни. Будуть застосовані санкції навіть до іноземних спостерігачів.