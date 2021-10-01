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Віддати територію? Росія здивувала в ТКГ новою вимогою до України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 жовтня, 13:48
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Окупанти вигадують чудеса креативності та шукають приводи, щоб не відкривати КПВВ в Золотому
Росія продовжує нахабно зазіхати на українську землю. Колаж "Сьогодні"
Росія продовжує нахабно зазіхати на українську землю. Колаж "Сьогодні"

Російська сторона у Тристоронній контактній групі вимагає від України віддати 350 метрів території "сірої зони" в районі Золотого. Про це розповів 24 каналу донеччанин від України в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, росіяни "вигадують чудеса креативності" і шукають приводи, щоб не відкривати КПВВ в Золотому.

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"Якщо до цього вони заявляли, що ми не даємо їм гарантій безпеки, ми разів п'ять вже відправляли їм ці гарантії, то на останній ТКГ вони підтвердили отримання наших гарантій і вони їх влаштовують. Але прозвучала така фраза: "Ми вітаємо, але не підтверджуємо", – розповів Гармаш.

За його словами, причиною непідтвердження гарантій безпеки стало те, що, мовляв, неправильно визначена точка "нуля", точка, з якої починається контроль сторін над "сірою зоною".

"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ (в Золотому). Тому це питання знову залишається на паузі і поки ніяк не вирішується. Рішення буде прийматися на вищому політичному рівні, але не бачу сенсу йти на такі поступки. Задовольнивши одну вимогу з'явиться інша, можуть відкрити КПВВ, а завтра закрити. А ми лінію "нуля" назад не пересунемо. Кожен метр нашої території омитий кров'ю наших військових. Віддавати якусь територію їм я вважаю недоцільним і непотрібним", – підкреслив представник ТКГ.

Чим Росія ще дивувала у ТКГ

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Як ми писали раніше, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, відмовившись пускати інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

Також він зазначав, що Росія і в "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали бандити з ОРДЛО, а не Москва.

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