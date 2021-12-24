Ермак созвонился с помощником Байдена из-за угрозы для Украины – подробности разговора

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили свои общие опасения и общий подход к наращиванию военных сил России у границы с Украиной.
Об этом сообщает Белый дом.
Салливан приветствовал заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских правительственных сил и возглавляемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать режим прекращения огня от июля 2020 года.
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"Он подчеркнул непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
Также о разговоре с Салливаном Андрей Ермак рассказал на своей странице в социальной сети Twitter. Он отметил, что в разговоре речь шла о двусторонней повестке дня, вопросе безопасности и ситуации вокруг Украины.
"Обсудили дальнейшие шаги по достижению мира", — написал Ермак.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В начале недели стало известно, что разведка Великобритании предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества.
- СМИ пишут, что Россия собирает наемников для войны в Украине. Набор боевиков начался еще осенью, а сейчас их готовы уже отправлять на полигон.
- По данным немецкого еженедельника Die Welt, не на территории Украины, а в ЕС НАТО привело в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.
- Кроме того, США готовят неожиданный сценарий, если Путин захватит Украину.