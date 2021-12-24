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Ермак созвонился с помощником Байдена из-за угрозы для Украины – подробности разговора

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
24 декабря, 10:43
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Салливан в очередной раз подчеркнул непреклонную преданность США суверенитету Украины
Андрей Ермак (слева) и Джейк Салливан (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Ермак (слева) и Джейк Салливан (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили свои общие опасения и общий подход к наращиванию военных сил России у границы с Украиной.

Об этом сообщает Белый дом.

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Салливан приветствовал заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских правительственных сил и возглавляемых Россией сил на востоке Украины полностью соблюдать режим прекращения огня от июля 2020 года.

"Он подчеркнул непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Также о разговоре с Салливаном Андрей Ермак рассказал на своей странице в социальной сети Twitter. Он отметил, что в разговоре речь шла о двусторонней повестке дня, вопросе безопасности и ситуации вокруг Украины.

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"Обсудили дальнейшие шаги по достижению мира", — написал Ермак.

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