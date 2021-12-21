США готовят неожиданный сценарий, если Путин захватит Украину – СМИ

В Вашингтоне рассматривают афганский вариант ведения партизанской войны против России

В случае самого негативного сценария, украинскому сопротивлению дадут летальное оружие / Коллаж "Сегодня"

Помимо работы на дипломатическом фронте и подготовки Украины к кибервойне американцы также разрабатывают варианты оказания нам помощи на случай необходимости ведения партизанской войны. Рассматриваются даже варианты предоставоления партизанским формированиям переносных зенитно-ракетных комплексов, которые хорошо себя зарекомендовали во время войны в Афганистане 1979-1989 годах.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американская газета The Washington Post.

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На случай вторжения

"Мы готовы рассмотреть ряд вещей, которые мы не рассматривали в прошлом, и результаты будут очень значительными для РФ, но я не буду вдаваться в подробности", – рассказал изданию высокопоставленный представитель Белого дома.

Рассматриваемый в Вашингтоне план предусматривает способы предоставления оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления вторжению российских войск и аналогичную материально-техническую поддержку повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.

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