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США готовят неожиданный сценарий, если Путин захватит Украину – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 декабря, 16:40
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В Вашингтоне рассматривают афганский вариант ведения партизанской войны против России
В случае самого негативного сценария, украинскому сопротивлению дадут летальное оружие / Коллаж "Сегодня"
В случае самого негативного сценария, украинскому сопротивлению дадут летальное оружие / Коллаж "Сегодня"

Помимо работы на дипломатическом фронте и подготовки Украины к кибервойне американцы также разрабатывают варианты оказания нам помощи на случай необходимости ведения партизанской войны. Рассматриваются даже варианты предоставоления партизанским формированиям переносных зенитно-ракетных комплексов, которые хорошо себя зарекомендовали во время войны в Афганистане 1979-1989 годах.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американская газета The Washington Post.

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На случай вторжения

"Мы готовы рассмотреть ряд вещей, которые мы не рассматривали в прошлом, и результаты будут очень значительными для РФ, но я не буду вдаваться в подробности", – рассказал изданию высокопоставленный представитель Белого дома.

Рассматриваемый в Вашингтоне план предусматривает способы предоставления оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления вторжению российских войск и аналогичную материально-техническую поддержку повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.

Ситуация

  • В Москве тем временем началась истерия. Министр обороны России Сергей Шойгу на полном серьезе заявил на коллегии своего ведомства, что на Донбассе американские военные готовят провокацию с использованием химических веществ.
  • На этой же коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин сообщил, что ожидает от Украины наступления на временно оккупированный Крым. И первым звоночком, по его мнению, будет размещение США своих вооружений на территории Украины.
  • При этом разведка Великобритании предупредила свой кабинет министров о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
  • На данном этапе США намерены сдержать агрессивные порывы Путина при помощи большого пакета санкций. Там есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.

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