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Ермак на отдыхе в Карпатах провел переговоры о важном визите в Киев

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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8 января, 13:45
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Глава ОПУ поделился фотографиями с отдыха и своими успехами в дипломатических переговорах
Андрей Ермак. Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Ермак. Фото: коллаж "Сегодня"

Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн на следующей неделе приедут в Киев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

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"На следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев", – говорится в сообщении.

Ермак также сообщил, что за последние два дня, находясь в Карпатах, провел телефонный разговор с Плэтнером и Бонном, во время которого "договорились продолжать координацию действий в контексте текущей ситуации".

После этого глава ОП поговорил с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, с которой "обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности".

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Кроме того, Ермак поделился фотографиями пейзажей Карпат. Примечательно, что под постом почти сразу же была отключена возможность комментирования. Возможно это было сделано после того, как Владимира Зеленского осудили под его видеообращением из Карпат и поздравлением с Рождеством. Напомним, некоторые пользователи возмутились большой стоимостью отдыха в Буковеле.

Что известно?

  • 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.
  • 4 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике и дипломатическим советником президента Франции перед их визитом в Москву.
  • 6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговорыв Подмосковье по урегулированию конфликта на Донбассе.

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