Зеленский поздравил с Рождеством, спускаясь с горы на борде

Президент Украины Владимир Зеленский разместил видео неофициального поздравления с Рождеством, сделанное во время его спуска с горы.
Это видео появилось на странице Зеленского в Instagram.
Ролик на скорости
"Наши горы. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества!", – так подписал новое видеобращение Владимир Зеленский.
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Благодаря ролику стало известно, что сейчас президент Украины находится в Карпатах. Правда, неизвестно, отправился ли он туда со всей семьей.
Отдых президента
- Как известно, Владимир Александрович предпочитает активный отдых и зимние Карпаты. В 2020 году новогодние праздники он провел в Буковели.
- Одним из первых указов президента Зеленского был указ "О развитии региона украинских Карпат" (№ 543/2019). Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.
- Очень часто Зеленский выкладывает в фото из спортзала, где проводит часть своего свободного от государственных дел времени. Например, в свой день рождения он написал позитивный пост, в котором отметил, что ему по паспорту 43, а в душе 30. В 7 утра он в свой праздник уже был в спортзале.
- 1 июня 2021 года он похвастался "блинчиком на завтрак" из спортзала.