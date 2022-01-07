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Зеленский поздравил с Рождеством, спускаясь с горы на борде

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 января, 14:54
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Президент разместил ролик, снятый во время спуска
На праздники Зеленский остался в Украине / Коллаж "Сегодня"
На праздники Зеленский остался в Украине / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский разместил видео неофициального поздравления с Рождеством, сделанное во время его спуска с горы.

Это видео появилось на странице Зеленского в Instagram.

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Ролик на скорости

"Наши горы. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества!", – так подписал новое видеобращение Владимир Зеленский.

Благодаря ролику стало известно, что сейчас президент Украины находится в Карпатах. Правда, неизвестно, отправился ли он туда со всей семьей.

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Отдых президента

  • Как известно, Владимир Александрович предпочитает активный отдых и зимние Карпаты. В 2020 году новогодние праздники он провел в Буковели.
  • Одним из первых указов президента Зеленского был указ "О развитии региона украинских Карпат" (№ 543/2019). Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.
  • Очень часто Зеленский выкладывает в фото из спортзала, где проводит часть своего свободного от государственных дел времени. Например, в свой день рождения он написал позитивный пост, в котором отметил, что ему по паспорту 43, а в душе 30. В 7 утра он в свой праздник уже был в спортзале.
  • 1 июня 2021 года он похвастался "блинчиком на завтрак" из спортзала.

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