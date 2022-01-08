Єрмак на відпочинку в Карпатах провів переговори про важливий візит до Києва

Зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн наступного тижня приїдуть до Києва.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook.
"Наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва", – йдеться у повідомленні.
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Єрмак також повідомив, що за останні два дні, перебуваючи у Карпатах, провів телефонну розмову з Плетнером та Бонном, під час якої "домовилися продовжувати координацію дій у контексті поточної ситуації".
Після цього глава ОП поговорив із помічницею держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід, з якою "обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та аспекти безпеки".
Крім того, Єрмак поділився фотографіями краєвидів Карпат. Примітно, що під постом майже одразу було відключено можливість коментування. Можливо це було зроблено після того, як Володимира Зеленського засудили під його відеозверненням із Карпат та вітання з Різдвом. Нагадаємо, деякі користувачі обурилися великою вартістю відпочинку у Буковелі.
Що відомо?
- 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.
- 4 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їх візитом до Москви.
- 6 січня заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори у Підмосков'ї щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.