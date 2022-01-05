Україна переговорила з нормандськими союзниками раніше за Путіна: про що домовилися

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Провели телефонні консультації з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви", – написав Єрмак.
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З його слів, сторони домовилися продовжувати координацію дій у контексті поточної ситуації.
"Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України", – додав глава Офісу президента.
Нагадаємо, 3 січня в уряді Німеччини анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у різних форматах.
Переговори Росія – НАТО
- Переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановані на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, 13-го – Росія – ОБСЄ.
- При цьому у Москві вже лякають Захід наслідками. Так, наприклад, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною". А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.
- Посол Росії в США Анатолій Антонов також попередив американців про військову відповідь Москви, якщо Захід відмовиться від вимог РФ.
- Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович теж каже, що найнебезпечніший для України час настане з 14 січня – після завершення переговорів Москви із Заходом.