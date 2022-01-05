Украина переговорила с нормандскими союзниками раньше Путина: о чем договорились

Переговоры состоялись перед визитом политических советников лидеров Германии и Франции в Москву

Слева направо - Андрей Ермак, Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву", – написал Ермак.

По его словам, стороны договорились продолжать координацию действий в контексте текущей ситуации.

"Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил глава Офиса президента.

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Напомним, 3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

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