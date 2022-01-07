Зеленський привітав із Різдвом, спускаючись з гори на борді

Президент розмістив ролик, знятий під час спуску

На свята Зеленський залишився в Україні / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розмістив відео неофіційного вітання із Різдвом, яке було зроблено під час його спуску з гори.

Це відео з'явилося на сторінці Зеленського в Instagram.

Реклама

Ролик на швидкості

"Наші гори. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Всім щасливого Різдва!", – так підписав нове відеозвернення Володимир Зеленський.

Завдяки ролику стало відомо, що зараз президент України перебуває у Карпатах. Щоправда, невідомо, чи поїхав він туди з усією родиною.

Реклама

Відпочинок президента