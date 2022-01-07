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Зеленський привітав із Різдвом, спускаючись з гори на борді

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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7 січня, 14:54
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Президент розмістив ролик, знятий під час спуску
На свята Зеленський залишився в Україні / Колаж "Сьогодні"
На свята Зеленський залишився в Україні / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розмістив відео неофіційного вітання із Різдвом, яке було зроблено під час його спуску з гори.

Це відео з'явилося на сторінці Зеленського в Instagram.

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Ролик на швидкості

"Наші гори. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Всім щасливого Різдва!", – так підписав нове відеозвернення Володимир Зеленський.

Завдяки ролику стало відомо, що зараз президент України перебуває у Карпатах. Щоправда, невідомо, чи поїхав він туди з усією родиною.

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Відпочинок президента

  • Як відомо, Володимир Олександрович віддає перевагу активному відпочинку та зимовим Карпатам. У 2020 році новорічні свята він провів у Буковелі.
  • Одним із перших указів президента Зеленського був указ "Про розвиток регіону українських Карпат" (№543/2019). Документ направлений на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розвиток рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.
  • Дуже часто Зеленський викладає фото зі спортзалу, де проводить частину свого вільного від державних справ часу. Наприклад, у свій день народження він написав позитивний пост, в якому зазначив, що йому за паспортом 43, а в душі 30. О 7-й ранку він у своє свято вже був у спортзалі.
  • 1 червня 2021 року він похвалився "млинцем на сніданок" із спортзалу.

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7 січня. Уолтер Шерман Гіффорд. 95 років тому (1927) відбулася перша трансатлантична телефонна розмова між Нью-Йорком (США) і Лондоном (Велика Британія). І це сталося за безпосередньої участі нашого героя дня…
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