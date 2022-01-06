Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Зеленський привітав із Різдвом: "Це найкращий момент для примирення"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 17:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент України привітав країну з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. У своєму привітанні він побажав, щоб у нашій країні був мир та процвітання.

Вітання

"Дорогі громадяни, я щиро вітаю всіх, хто разом із найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зірку на Різдвяному небі. Її поява знаменує особливий момент та особливе свято. Різдво Христа… Колись Народження Сина Божого подарувало людям надію і віру в спасіння і віру в перемогу життя. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу Віру, Надію і головне Любов. Бо Святий Різдвяний Вечір – це найкращий момент для примирення. Для всіх, кого ти образив сам, і для тих, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, і в наші сім'ї прийдуть мир і благо... А в нашу країну мир і процвітання. Я бажаю кожному теплих, домашніх, смачних і веселих свят. Христос Народжується, Славімо Його!" – сказав президент Володимир Зеленський.

Реклама

Різдво

  • Сайт "Сьогодні" підготував добірку добрих, веселих та прикольних привітань у прозі та віршах, а також яскраві картинки та листівки для привітань рідних та близьких з Різдвом.
  • Також підготували список місць, куди можна піти та відзначити святе свято.
  • "Укрзалізниця" запустила різдвяний поїзд №897/898 з паровозом за маршрутом від станції "Київ-Пасажирський" через станцію "Дарниця" (без зупинки) та назад.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

28 671

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти