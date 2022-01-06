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Зеленский поздравил с Рождеством: "Это лучший момент для примирения"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 января, 17:24
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Президент Украины поздравил страну с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. В своем поздравлении он пожелал, чтобы в нашей стране был мир и процветание.

Поздравление

"Дорогие граждане, я искренне приветствую всех, кто вместе с самыми близкими и самыми родными людьми встречает сегодня первую звезду на Рождественском небе. Ее появление знаменует особенный момент и особенный праздник. Рождество Христа… Когда-то Рождение Сына Божиего подарило людям надежду и веру в спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу Веру, Надежду и главное Любовь. Ибо Святой Рождественский Вечер это лучший момент для примирения. Для всех, кого ты обидел сам, и для тех – кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, и в наши семьи придут мир и благо…. А в нашу страну мир и процветание. Я желаю каждому теплых, домашних, вкусных и веселых праздников. Христос Рождается, Славим Его!" – сказал президент Владимир Зеленский.

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Рождество

  • Сайт "Сегодня" подготовил сборник добрых, веселых и прикольных поздравлений в прозе и стихах, а также яркие картинки и открытки для поздравлений родных и близких с Рождеством.
  • Также подготовили список мест, куда можно пойти и отметить святой праздник.
  • "Укрзализныця" запустила рождественский поезд №897/898 с паровозом по маршруту от станции "Киев-Пассажирский" через станцию "Дарница" (без остановки) и обратно.

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