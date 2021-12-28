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Власть создает медиаимперию? Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
28 декабря, 11:05
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Более детально вопросами телеканала нардеп планирует заняться уже после новогодних праздников
Алексей Ковалев. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Ковалев. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" среди работников канала.

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По их словам, Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.

Бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги".

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По информации "Страны" на базе "4 канала" Офис президента будет создавать еще один новостной телеканал "под политические нужды Зеленского".

Информация подтвердилась

Нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев подтвердил PavlovskyNEWS, что купил "4 канал", став единоличным его собственником. Скоро информация об этом должна появится в реестре

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По словам Ковалева, сделка планировалась около года. Сперва был монолог с владельцами, которые не спешили с продажей, а дальше уже начался диалог. Сумма сделки не разглашается. В канал планируют инвестировать деньги, но пока тоже нет точных цифр, так как ведутся переговоры. Ковалев утверждает, что телеканал – самоокупаемый.

Нардеп уточнил, что канал будет информационно-развлекательным и на нем останется проукраинская позиция и контент. Новости должны подаваться объективно с мнениями всех сторон. Ковалев хочет, чтобы все политические силы были представлены на канале. Если там будет и власть, и оппозиция, то и канал будут смотреть, считает Ковалёв.

Власть строит медиаимперию?

  • Недавно на телеканале "Украина" вышло спецрасследование о том, как команда президента Владимира Зеленского пытается построить за бюджетные средства медиахолдинг, у которого будет лояльная к Банковой информационная политика. Есть здесь связь и с каналом "Рада".
  • Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".
  • Кроме того, государственный телеканал "Дом" планируют превратить в общенациональный цифровой вещатель, который будет транслироваться по всей стране. В 2021 году на "Дом" выделили около 300 млн гривен из бюджета. По словам политического аналитика Тараса Семенюка, "Зеленский строит и хочет построить такой условно монополизированный авторитарный режим и вот почему нужна поддержка медиа".
  • А в руководстве этого телеканала – близкие к президенту люди. В частности, сценарист и режиссер сериала "Слуга народа" Александр Кирющенко. В медиа уже напоминали, что телеканал "Дом" сначала представили как вещатель для людей, проживающих в ОРДЛО. Но планы у Банковой, очевидно, резко изменились.

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