Влада створює медіаімперію? Нардеп від "Слуги народу" купив телеканал

Більше детально питаннями телеканалу нардеп планує зайнятися вже після новорічних свят

Олексій Ковальов. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".

Про це повідомляють співрозмовники "Української правди" серед працівників каналу.

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За їхніми словами Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу", його представили колективу як нового власника. Нардеп під час свята підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Згідно з відкритими даними ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які "мають прямий вирішальний вплив" є Іван та Наталія Ковальови, ймовірно, батьки "слуги".

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За інформацією "Страни" на базі "4 каналу" Офіс президента створюватиме ще один новинний телеканал "під політичні потреби Зеленського".

Інформація підтвердилася

Нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов підтвердив PavlovskyNEWS, що купив "4 канал", ставши одноосібним його власником. Скоро інформація про це має з'явитися у реєстрі

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За словами Ковальова, операція планувалася близько року. Спершу був монолог із власниками, які не поспішали з продажем, а далі вже розпочався діалог. Сума угоди не розголошується. У канал планують інвестувати гроші, але поки що теж немає точних цифр, оскільки ведуться переговори. Ковальов стверджує, що телеканал – самоокупний.

Нардеп уточнив, що канал буде інформаційно-розважальним, і на ньому залишиться проукраїнська позиція та контент. Новини мають подаватися об'єктивно з думками всіх сторін. Ковальов хоче, щоб усі політичні сили були представлені на каналі. Якщо там буде і влада, і опозиція, то і канал дивитимуться, вважає Ковальов.

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