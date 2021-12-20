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Дело о гибели нардепа Полякова практически раскрыто – что узнала полиция

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 13:40
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Досудебное расследование по делу о смерти нардепа еще продолжается
Полиция расследует только две версии смерти нардепа
Полиция расследует только две версии смерти нардепа / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители установили весь круг лиц, с которыми общался до смерти нардеп Антон Поляков, а также составили хронологию последнего дня жизни нардепа. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.

По словам Выговского, сейчас проводится около 20 экспертиз – причем часть из них уже готова. Также он отметил, что в данный момент досудебное расследование по делу о смерти нардепа продолжается и по состоянию на сегодня в разработке остались две версии гибели народного депутата.

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"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остаются две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", – сообщил Выговский.

Выговский отметил, что со всеми причастными копы проводят следственные действия. Также на их счету "очень много технических мероприятий". Однако Выговский подчеркнул, что больше не может ничего говорить.

"Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", – резюмировал он.

Что известно о смерти Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.
  • 18 ноября нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Антона Полякова.
  • Коллега и сожительница умершего нардепа Анна Скороход обвинила правоохранителей во лжи. По ее словам, Поляков был убит.

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