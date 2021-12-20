Дело о гибели нардепа Полякова практически раскрыто – что узнала полиция

Правоохранители установили весь круг лиц, с которыми общался до смерти нардеп Антон Поляков, а также составили хронологию последнего дня жизни нардепа. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.
По словам Выговского, сейчас проводится около 20 экспертиз – причем часть из них уже готова. Также он отметил, что в данный момент досудебное расследование по делу о смерти нардепа продолжается и по состоянию на сегодня в разработке остались две версии гибели народного депутата.
"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остаются две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", – сообщил Выговский.
Выговский отметил, что со всеми причастными копы проводят следственные действия. Также на их счету "очень много технических мероприятий". Однако Выговский подчеркнул, что больше не может ничего говорить.
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"Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", – резюмировал он.
Что известно о смерти Полякова
- Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
- Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата найден алкоголь и метадон.
- Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.
- 18 ноября нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Антона Полякова.
- Коллега и сожительница умершего нардепа Анна Скороход обвинила правоохранителей во лжи. По ее словам, Поляков был убит.