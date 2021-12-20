Справа про загибель нардепа Полякова практично розкрита – що дізналася поліція

Досудове розслідування у справі про смерть нардепа ще продовжується

Поліція розслідує лише дві версії смерті нардепа / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці встановили все коло осіб, з якими спілкувався до смерті нардеп Антон Поляков, і навіть склали хронологію останнього дня життя нардепа. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник поліції Києва Іван Виговський.

За словами Виговського, зараз проводиться близько 20 експертиз – причому частина з них уже готова. Також він зазначив, що зараз досудове розслідування у справі про смерть нардепа продовжується, і станом на сьогодні у розробці залишилися дві версії загибелі народного депутата.

Реклама

"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишаються дві – самостійне чи примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", – повідомив Виговський.

Виговський зазначив, що з усіма причетними копи проводять слідчі дії. Також на їхньому рахунку "дуже багато технічних заходів". Проте Виговський наголосив, що більше не може нічого казати.

"Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Щодо телефона Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може зашкодити слідству", – резюмував він.

Що відомо про смерть Полякова