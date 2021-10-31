Антона Полякова вбили – Скороход

Народного депутата Антона Полякова було вбито.
Про це заявила у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" його колега та співмешканка Анна Скороход.
"Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики або ще якусь біліберду, яку вигадує пан Єнін. Якщо вони судять по собі, не треба всіх стригти під один гребінець", – сказала вона.
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Скороход додала, що вони були заручені й мали розписатися на його день народження, 11 листопада.
"Він (Поляков. – Ред.) дуже цього хотів, тому що для нього це було велике свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь той бруд, яка ллється і лився. І та брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного (з правдою)", – додала вона.
Скороход повідомила, що на його шиї були сліди від удушення, але про це чомусь ніхто не говорить.
"У мене є питання: чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї? Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня та початок 8 жовтня", – сказала вона.
Що відомо про смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле, і він помер.
- 13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Анна Скороход також уже дала свідчення.
- Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
- Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила слова подяки всім, хто підтримав їхню сім'ю.
Дивіться повний випуск програми "Хард з Влащенко":