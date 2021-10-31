Антона Полякова вбили – Скороход

Колега та співмешканка померлого нардепа звинуватила правоохоронців у брехні

Фото: колаж "Сьогодні"

Народного депутата Антона Полякова було вбито.

Про це заявила у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" його колега та співмешканка Анна Скороход.

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"Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики або ще якусь біліберду, яку вигадує пан Єнін. Якщо вони судять по собі, не треба всіх стригти під один гребінець", – сказала вона.

Скороход додала, що вони були заручені й мали розписатися на його день народження, 11 листопада.

"Він (Поляков. – Ред.) дуже цього хотів, тому що для нього це було велике свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь той бруд, яка ллється і лився. І та брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного (з правдою)", – додала вона.

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Скороход повідомила, що на його шиї були сліди від удушення, але про це чомусь ніхто не говорить.

"У мене є питання: чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї? Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня та початок 8 жовтня", – сказала вона.

Що відомо про смерть Полякова

Дивіться повний випуск програми "Хард з Влащенко":