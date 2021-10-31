Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

Антона Полякова вбили – Скороход

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 20:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колега та співмешканка померлого нардепа звинуватила правоохоронців у брехні
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Народного депутата Антона Полякова було вбито.

Про це заявила у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" його колега та співмешканка Анна Скороход.

Реклама

"Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики або ще якусь біліберду, яку вигадує пан Єнін. Якщо вони судять по собі, не треба всіх стригти під один гребінець", – сказала вона.

Скороход додала, що вони були заручені й мали розписатися на його день народження, 11 листопада.

"Він (Поляков. – Ред.) дуже цього хотів, тому що для нього це було велике свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь той бруд, яка ллється і лився. І та брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного (з правдою)", – додала вона.

Реклама

Скороход повідомила, що на його шиї були сліди від удушення, але про це чомусь ніхто не говорить.

"У мене є питання: чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї? Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня та початок 8 жовтня", – сказала вона.

Що відомо про смерть Полякова

  • Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле, і він помер.
  • 13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Анна Скороход також уже дала свідчення.
  • Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
  • Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

  • Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила слова подяки всім, хто підтримав їхню сім'ю.

    Реклама

Дивіться повний випуск програми "Хард з Влащенко":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 897

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти