Будет важный и сложный визит в США: Кулеба раскрыл планы

В Вашингтоне состоится заседание украинско-американской Комиссии – в США полетит целая делегация

Кулеба отправится в Вашингтон на важные переговоры. Коллаж "Сегодня"

Украинская делегация отправится с визитом в Вашингтон для участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украины и США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба там встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом он сказал на брифинге.

ОН отметил, что дата заседания украинско-американской Комиссии уже определена и в ближайшее время будет анонсирована совместно с Соединенными Штатами

"Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену. Но я не полечу туда один, поскольку речь идет о заседании Комиссии. Это будет очень серьезный такой сложный визит. В Вашингтон также полетят представители различных министерств и ведомств. Мы нацелены именно на максимальный результат. Плотно работаем с американскими коллегами. И я думаю, что завершаем проработку общей обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", – сказал Кулеба.

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