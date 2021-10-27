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Будет важный и сложный визит в США: Кулеба раскрыл планы

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 12:35
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В Вашингтоне состоится заседание украинско-американской Комиссии – в США полетит целая делегация
Кулеба отправится в Вашингтон на важные переговоры. Коллаж "Сегодня"
Кулеба отправится в Вашингтон на важные переговоры. Коллаж "Сегодня"

Украинская делегация отправится с визитом в Вашингтон для участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украины и США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба там встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом он сказал на брифинге.

ОН отметил, что дата заседания украинско-американской Комиссии уже определена и в ближайшее время будет анонсирована совместно с Соединенными Штатами

"Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену. Но я не полечу туда один, поскольку речь идет о заседании Комиссии. Это будет очень серьезный такой сложный визит. В Вашингтон также полетят представители различных министерств и ведомств. Мы нацелены именно на максимальный результат. Плотно работаем с американскими коллегами. И я думаю, что завершаем проработку общей обновленной Хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании", – сказал Кулеба.

Как прошел первый визит Зеленского к Байдену

  • Встреча президентов Украины и США состоялась 1 сентября в Белом доме. Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.
  • А Зеленский поблагодарил хозяина Белого дома за предоставление вакцины и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживает Россия. Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с Байденом.
  • В ходе визита Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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