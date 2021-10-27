Буде важливий та складний візит до США: Кулеба розкрив плани

У Вашингтоні відбудеться засідання українсько-американської Комісії – до США полетить ціла делегація

Кулеба вирушить до Вашингтона на важливі переговори. Колаж "Сьогодні"

Українська делегація вирушить із візитом до Вашингтона для участі у засіданні Комісії стратегічного партнерства України та США. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба там зустрінеться із держсекретарем Ентоні Блінкеном. Про це він сказав на брифінгу.

Він зазначив, що дату засідання українсько-американської Комісії вже визначено і найближчим часом буде анонсовано спільно зі Сполученими Штатами.

"Засідання відбудеться у Вашингтоні, і, відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена. Але я не полечу туди один, оскільки йдеться про засідання Комісії. Це буде дуже серйозний такий складний візит. До Вашингтона також полетять представники різних міністерств та відомств. Ми націлені саме на максимальний результат. Щільно працюємо з американськими колегами. І я думаю, що завершуємо опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили ухвалити президенти Байден та Зеленський саме на цьому засіданні", – сказав Кулеба.

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