Болезненные санкции и заморозка активов: в ЕС пригрозили России

О последствиях со стороны ЕС для России в случае вторжения в Украину рассказал евродепутат от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
В частности, он прокомментировал переговоры России с Западом в Брюсселе, Вене и Женеве
"Я не уверен, что это настоящие переговоры. Думаю, нам стоит помнить о чем-то более фундаментальном. Если мы устанавливаем принцип, что страна когда-то давно владела какой-то территорией и эта страна теперь имеет право эту территорию вернуть, это рецепт длительной войны со всей Европой. Мы пережили две мировые войны, чтобы отказаться от этой идеи", — сказал он.
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Сикорский напомнил, что за последние годы Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, вторглась на Донбасс, установила баллистические ракеты в Калининградской области, сбила пассажирский самолет МН-17. Если Россия угрожает своим соседям, то и соседи будут грозить России, подчеркнул он.
"Действия России неприемлемы. Идея, что европейская страна может просто разорвать все прошлые договоры и настаивать на "сфере влияния", тоже неприемлема", — заявил политик.
Сикорский рассказал, что если Россия решится на полномасштабное вторжение, это будет опасностью для всей Европы.
"Вторжение 100+ тысяч российских войск станет большой войной, ведь все понимают, что Украина будет оказывать сопротивление. Мои военные ожидания подсказывают, что у России нет достаточного количества войск для полномасштабного вторжения. Конечно, у России есть преимущество в технологиях, в воздухе и на море. Но Украина не беззащитна. Регулярные вооруженные силы Украины больше, чем количество войск России у границы. Поэтому очень сложно понять, для чего все это", — сказал он.
По словам евродепутата, если Россия все-таки проявит еще большую агрессию, ответ Запада будет очень жестким.
"Мы в Европарламенте услышали презентацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и он объяснил, что он постоянно на связи с американскими органами власти. Обсуждаются очень жесткие последствия для России, мы знаем, какими они будут, чтобы помочь Украине защитить себя. Они будут повышать военный потенциал восточного фланга НАТО. Также есть действительно болезненные экономические санкции и, вероятно, заморозка активов российских олигархов, включая президента Путина. Все знают, что произойдет. У России нет элемента удивления. Мы будем очень удивлены, а также разъярены, если Россия начнет двигаться против Украины", — заявил Сикорский.
Угроза вторжения России
- Россия разместила более чем 100 тысяч военных вблизи границ с Украиной, а недавно начала новые военные учения. В сети появилась интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными СМИ с ноября 2021 года.
- В сентябре 2021 года Россия и Беларусь провели у границ Украины масштабные военные учения "Запад-2021", в которых приняли участие десятки тысяч военных.
- Наиболее вероятным периодом для вторжения в Украину называют вторую половину января, когда якобы закончится переброска войск Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что Россия может начать наступление в любой момент.
- В свою очередь, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что остановить вторжение России в Украину помогут только очень жесткие санкции.