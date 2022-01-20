Болезненные санкции и заморозка активов: в ЕС пригрозили России

Депутат Европарламента рассказал, как в ЕС оценивают угрозу вторжения России

Радослав Сикорский рассказал, что ждет Россию в случае военного вторжения. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

О последствиях со стороны ЕС для России в случае вторжения в Украину рассказал евродепутат от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

В частности, он прокомментировал переговоры России с Западом в Брюсселе, Вене и Женеве

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"Я не уверен, что это настоящие переговоры. Думаю, нам стоит помнить о чем-то более фундаментальном. Если мы устанавливаем принцип, что страна когда-то давно владела какой-то территорией и эта страна теперь имеет право эту территорию вернуть, это рецепт длительной войны со всей Европой. Мы пережили две мировые войны, чтобы отказаться от этой идеи", — сказал он.

Сикорский напомнил, что за последние годы Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, вторглась на Донбасс, установила баллистические ракеты в Калининградской области, сбила пассажирский самолет МН-17. Если Россия угрожает своим соседям, то и соседи будут грозить России, подчеркнул он.

"Действия России неприемлемы. Идея, что европейская страна может просто разорвать все прошлые договоры и настаивать на "сфере влияния", тоже неприемлема", — заявил политик.

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Сикорский рассказал, что если Россия решится на полномасштабное вторжение, это будет опасностью для всей Европы.

"Вторжение 100+ тысяч российских войск станет большой войной, ведь все понимают, что Украина будет оказывать сопротивление. Мои военные ожидания подсказывают, что у России нет достаточного количества войск для полномасштабного вторжения. Конечно, у России есть преимущество в технологиях, в воздухе и на море. Но Украина не беззащитна. Регулярные вооруженные силы Украины больше, чем количество войск России у границы. Поэтому очень сложно понять, для чего все это", — сказал он.

По словам евродепутата, если Россия все-таки проявит еще большую агрессию, ответ Запада будет очень жестким.

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"Мы в Европарламенте услышали презентацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и он объяснил, что он постоянно на связи с американскими органами власти. Обсуждаются очень жесткие последствия для России, мы знаем, какими они будут, чтобы помочь Украине защитить себя. Они будут повышать военный потенциал восточного фланга НАТО. Также есть действительно болезненные экономические санкции и, вероятно, заморозка активов российских олигархов, включая президента Путина. Все знают, что произойдет. У России нет элемента удивления. Мы будем очень удивлены, а также разъярены, если Россия начнет двигаться против Украины", — заявил Сикорский.

Угроза вторжения России