Болючі санкції та заморожування активів: у ЄС пригрозили Росії

Про наслідки з боку ЄС для Росії у разі вторгнення в Україну розповів євродепутат від Польщі, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".
Зокрема, він прокоментував переговори Росії із Заходом у Брюсселі, Відні та Женеві.
"Я не певен, що це справжні переговори. Думаю, нам варто пам'ятати про щось фундаментальне. Якщо ми встановлюємо принцип, що країна колись давно мала якусь територію і ця країна тепер має право цю територію повернути, це рецепт тривалої війни з усією Європою. Ми пережили дві світові війни, щоб відмовитись від цієї ідеї", – сказав він.
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Сікорський нагадав, що за останні роки Росія вторглася в Грузію, захопила Крим, вторглася на Донбас, встановила балістичні ракети в Калінінградській області, збила пасажирський літак МН-17... Якщо Росія погрожує своїм сусідам, то й сусіди погрожуватимуть Росії, наголосив він.
"Дії Росії неприйнятні. Ідея, що європейська країна може просто розірвати усі минулі договори та наполягати на "сфері впливу", теж неприйнятна", – заявив політик.
Сікорський розповів, що якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, це буде небезпекою для всієї Європи.
"Вторгнення 100+ тисяч російських військ стане великою війною, адже всі розуміють, що Україна чинитиме опір. Мої військові очікування підказують, що Росія не має достатньої кількості військ для повномасштабного вторгнення. Звичайно, у Росії є перевага в технологіях, у повітрі та на морі. Але Україна не беззахисна. Регулярні збройні сили України більші за кількість військ Росії біля кордону. Тому дуже складно зрозуміти, навіщо все це", – сказав він.
За словами євродепутата, якщо Росія все-таки виявить ще більшу агресію, відповідь Заходу буде дуже жорсткою.
"Ми в Європарламенті почули презентацію верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, і він пояснив, що він постійно на зв'язку з американськими органами влади. Обговорюються дуже жорсткі наслідки для Росії, ми знаємо, якими вони будуть, щоб допомогти Україні захистити себе. Вони підвищуватимуть військовий потенціал східного флангу НАТО. Також є справді болючі економічні санкції та, ймовірно, заморожування активів російських олігархів, включаючи президента Путіна. Усі знають, що станеться. Росія не має елемента подиву. Ми будемо дуже здивовані, а також розлючені, якщо Росія почне рухатися проти України", – заявив Сікорський.
Загроза вторгнення Росії
- Росія розмістила більш ніж 100 тисяч військових поблизу кордонів з Україною, а нещодавно розпочала нові військові навчання. У мережі з'явилася інтерактивна картка із зазначенням всіх даних про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними ЗМІ з листопада 2021 року
- У вересні 2021 року Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових.
- Найімовірнішим періодом для вторгнення в Україну називають другу половину січня, коли нібито закінчиться перекидання військ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що Росія може розпочати наступ у будь-який момент.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що зупинити вторгнення Росії в Україну допоможуть лише дуже жорсткі санкції.