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Болючі санкції та заморожування активів: у ЄС пригрозили Росії

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 січня, 16:41
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Депутат Європарламенту розповів, як у ЄС оцінюють загрозу вторгнення Росії
/ Фото: Reuters

Про наслідки з боку ЄС для Росії у разі вторгнення в Україну розповів євродепутат від Польщі, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Зокрема, він прокоментував переговори Росії із Заходом у Брюсселі, Відні та Женеві.

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"Я не певен, що це справжні переговори. Думаю, нам варто пам'ятати про щось фундаментальне. Якщо ми встановлюємо принцип, що країна колись давно мала якусь територію і ця країна тепер має право цю територію повернути, це рецепт тривалої війни з усією Європою. Ми пережили дві світові війни, щоб відмовитись від цієї ідеї", – сказав він.

Сікорський нагадав, що за останні роки Росія вторглася в Грузію, захопила Крим, вторглася на Донбас, встановила балістичні ракети в Калінінградській області, збила пасажирський літак МН-17... Якщо Росія погрожує своїм сусідам, то й сусіди погрожуватимуть Росії, наголосив він.

"Дії Росії неприйнятні. Ідея, що європейська країна може просто розірвати усі минулі договори та наполягати на "сфері впливу", теж неприйнятна", – заявив політик.

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Сікорський розповів, що якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, це буде небезпекою для всієї Європи.

"Вторгнення 100+ тисяч російських військ стане великою війною, адже всі розуміють, що Україна чинитиме опір. Мої військові очікування підказують, що Росія не має достатньої кількості військ для повномасштабного вторгнення. Звичайно, у Росії є перевага в технологіях, у повітрі та на морі. Але Україна не беззахисна. Регулярні збройні сили України більші за кількість військ Росії біля кордону. Тому дуже складно зрозуміти, навіщо все це", – сказав він.

За словами євродепутата, якщо Росія все-таки виявить ще більшу агресію, відповідь Заходу буде дуже жорсткою.

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"Ми в Європарламенті почули презентацію верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, і він пояснив, що він постійно на зв'язку з американськими органами влади. Обговорюються дуже жорсткі наслідки для Росії, ми знаємо, якими вони будуть, щоб допомогти Україні захистити себе. Вони підвищуватимуть військовий потенціал східного флангу НАТО. Також є справді болючі економічні санкції та, ймовірно, заморожування активів російських олігархів, включаючи президента Путіна. Усі знають, що станеться. Росія не має елемента подиву. Ми будемо дуже здивовані, а також розлючені, якщо Росія почне рухатися проти України", – заявив Сікорський.

Загроза вторгнення Росії

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