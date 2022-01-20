Маломуж пояснив, скільки Путіну потрібно військ для вторгнення в Україну

Нині поблизу кордонів уже стоїть стотисячна армія окупантів

Ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії України Микола Маломуж розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" , скільки Росії потрібно військ для вторгнення в Україну.

За його словами, Росія, розміщуючи війська поблизу кордонів, у тому числі й у Білорусі, нагнітає цим ситуацію.

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Є реальна загроза (вторгнення), але такої масштабної війни не буде. Але це не означає, що не потрібна готовність. За кількістю... Перший ешелон може бути 150-200 тисяч. Якщо широкомасштабна війна – це вже може бути 400, 500 тис. і більше. Але це сценарію надзвичайний", – сказав Маломуж.

Російські військові біля кордонів України

У вересні 2021 року Росія та Білорусь провели біля кордонів України масштабні військові навчання "Захід-2021", у яких взяли участь десятки тисяч військових.

Президент Володимир Зеленський оцінював ймовірність нападу Росії на Україну під час навчань "Захід-2021" як особливо високу.

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Навіть було оприлюднено інтерактивну картку із зазначенням всіх даних про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року. На карті також відзначено всі місця тренувань та зберігання зброї на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.

Передісторія

У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, що базуються в Новосибірську, не повернулися в Сибір після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.

Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік України.