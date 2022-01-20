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Маломуж объяснил, сколько Путину нужно войск для вторжения в Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 января, 11:55
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Сейчас вблизи границ уже стоит стотысячная армия оккупантов
Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж
Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сколько России нужно войск для вторжения в Украину.

По его словам, Россия, размещая войска вблизи границ, в том числе и в Беларуси, нагнетает этим ситуацию.

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"Есть реальная угроза (вторжения), но такой масштабной войны не будет. Но это не означает, что не нужна готовность. По количеству… Первый эшелон может быть 150-200 тысяч. Если широкомасштабная война – это уже может быть 400, 500 тыс. и больше. Но это сценария чрезвычайный", – сказал Маломуж.

Российские военные у границ Украины

  • В сентябре 2021 года Россия и Беларусь провели у границ Украины масштабные военные учения "Запад-2021", в которых приняли участие десятки тысяч военных.
  • Президент Владимир Зеленский оценивал вероятность нападения России на Украину во время учений "Запад-2021" как особенно высокую.
  • Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Даже была обнародована интерактивная карта с указанием всех данных о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года. На карте также отмечены все места тренировок и хранения оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
  • Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.

Предыстория

В ноябре 2021 года газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.

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