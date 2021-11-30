"Бл*ть еб*на... шановні колеги": нардеп Негулевский заматерился у трибуны парламента (видео)

Курьезный случай произошел в ходе пленарного заседания сессии Верховной Рады Украины

Депутат Негулевский заговорил с трибуны Рады матом. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Негулевский заматерился, готовясь выступать с трибуны на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Как это было?

Негулевский вышел к трибуне, чтобы обратиться к депутатам и президенту Владимиру Зеленскому (заочно) относительно вопроса обеспечения жильем жителей Новой Одессы, которые в результате взрыва дома 27 ноября остались без квартир.

Перед выступлением депутат заговорил нецензурной бранью. Поле этого он собрался с мыслями и начал свою речь со слов "уважаемые коллеги".

"Бл*ть еб*на... Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Четверо погибших, последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище", – сказал Негулевский.

Реклама

Депутат подчеркнул, что решение Кабмина о выделении средств на покупку жилья уже принято, однако попросил поддержки у президента Владимира Зеленского, не указывая при этом, о какой именно поддержке идет речь. Игорь Негулевский считает, что глава государства не может оставаться в стороне в такой ситуации, поэтому он и обращается к нему с трибуны парламента.

Смотрите видео этого момента:

Реклама

Вас могут заинтересовать другие новости "Сегодня":