Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

"Бл*ть еб*на... шановні колеги": нардеп Негулевский заматерился у трибуны парламента (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 ноября, 14:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Курьезный случай произошел в ходе пленарного заседания сессии Верховной Рады Украины
Депутат Негулевский заговорил с трибуны Рады матом. Фото: коллаж "Сегодня"
Депутат Негулевский заговорил с трибуны Рады матом. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Негулевский заматерился, готовясь выступать с трибуны на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Как это было?

Негулевский вышел к трибуне, чтобы обратиться к депутатам и президенту Владимиру Зеленскому (заочно) относительно вопроса обеспечения жильем жителей Новой Одессы, которые в результате взрыва дома 27 ноября остались без квартир.

Перед выступлением депутат заговорил нецензурной бранью. Поле этого он собрался с мыслями и начал свою речь со слов "уважаемые коллеги".

"Бл*ть еб*на... Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Четверо погибших, последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище", – сказал Негулевский.

Реклама

Депутат подчеркнул, что решение Кабмина о выделении средств на покупку жилья уже принято, однако попросил поддержки у президента Владимира Зеленского, не указывая при этом, о какой именно поддержке идет речь. Игорь Негулевский считает, что глава государства не может оставаться в стороне в такой ситуации, поэтому он и обращается к нему с трибуны парламента.

Смотрите видео этого момента:

Реклама

Вас могут заинтересовать другие новости "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Перепалка Зеленского и Бутусова по "вагнергейту": главные вопросы, на которые нет ответа Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Стреляет из гаубицы и спорит с президентом. Что сделают с журналистом Бутусовым Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

85 245

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять