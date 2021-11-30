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"Вагнеровцы" и налоги: что сегодня рассматривают депутаты в Верховной Раде

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 ноября, 10:39
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Депутаты собрались в стенах парламента в 10:00
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 30 ноября, народные депутаты проводят заседание. В повестке дня ряд законопроектов, в том числе изменения в Налоговый кодекс.

Смотрите онлайн-трансляцию:

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Повестка дня на 30 ноября:

  • проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины (6324). Речь идет о спецоперации по задержанию боевиков Частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".
  • обращение Рады к Кабмину относительно создания центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей (6135);
  • законопроект о Службе военного капелланства (4626);
  • законопроект о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (6104);
  • законопроект об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
  • законопроект об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (6302);
  • изменения в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487);
  • законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (5600).

Ранее мы сообщали, что в Раду внесли законопроект по особому статусу Донбасса.

Также напомним, Третьякова вернулась в Раду после "дисквалификации".

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