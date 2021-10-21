"Б**, пропускаю": нардеп "ОПЗЖ" случайно выругался в микрофон в Раде (видео)

Колтунович не расслышал номер правки и решил не выступать на заседании

Народный депутат свою эмоцию выразил матом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в парламенте во время рассмотрения правок и предложений к бюджету на 2022 год нардепу от ОПЗЖ Александру Колтуновичу предоставили слово, но он не понял, касательно чего идет речь.

"Я извиняюсь дорогие коллеги, еще раз номер правки", – переспросил нардеп. На что спикер ответил, "да какая разница, 764?".

Политик в очередной раз не расслышал и решил пропустить выступление.

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"Пропускаю, пропускаю, б**", – сказал он.

Что еще сегодня было в Раде

Депутаты "Европейской солидарности" прямо в Верховной Раде исполнили патриотический хит "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Народный депутат Илья Кива заявил, что его исключили из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", после чего он опроверг свое предыдущее заявление и обвинил в фейках каких-то аферистов.

Напомним, что 19 октября, Александр Колтунович на пленарном заседании Верховной Рады заявил, что из-за действий украинских властей находиться в стране невозможно. Он сравнил Украину с помойной ямой. "Страна практически непригодна для проживания", – сказал он.