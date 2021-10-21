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"Не верьте пи**расам": Кива обматерил аферистов и остался в ОПЗЖ (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 октября, 15:30
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Нардеп сам сначала объявил, что его выгнали из партии, а теперь выдал совсем противоположное заявление
Кива не уходит из ОПЗЖ. Коллаж "Сегодня"
Кива не уходит из ОПЗЖ. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Илья Кива опроверг свое предыдущее заявление об исключении из партии "Оппозиционная платформа – За життя" и обвинил в фейках каких-то аферистов.

Об этом он сообщил в Telegram

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Под своим видеообращением он написал: "Не верьте фейкам, не верьте пи**расам". Примечательно, что он сам и объявил всем об исключении.

"Хочу сделать официальное заявление. Сейчас в Интернете гуляет видео, где группа каких-то людей исключает меня из рядов ОПЗЖ. С полной ответственностью заявляю, что это чистая дезинформация аферистов, которые ранее были уличены в преступлениях перед партией и перед законом. Поэтому я в строю, я в ОПЗЖ, я на острие атаки и так будет всегда", – сказал Кива.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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История с "исключением" Кивы из ОПЗЖ

  • Сегодня Кива заявил журналистам, что его исключили из партии. По его словам, мол, глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию, где якобы было принято соответствующее решение.
  • Сам нардеп после таких новостей рассказывал, что он мог не устраивать политсилу, например, своими скандальными высказываниями, в том числе поздравлением Путина.
  • Не прошло и часа, как в руководстве партии заявили, что это все фейк – сопредседатели ОПЗЖ Бойко и Рабинович опровергли исключение Кивы.

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