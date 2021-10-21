"Не верьте пи**расам": Кива обматерил аферистов и остался в ОПЗЖ (видео)

Народный депутат Илья Кива опроверг свое предыдущее заявление об исключении из партии "Оппозиционная платформа – За життя" и обвинил в фейках каких-то аферистов.
Об этом он сообщил в Telegram
Под своим видеообращением он написал: "Не верьте фейкам, не верьте пи**расам". Примечательно, что он сам и объявил всем об исключении.
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"Хочу сделать официальное заявление. Сейчас в Интернете гуляет видео, где группа каких-то людей исключает меня из рядов ОПЗЖ. С полной ответственностью заявляю, что это чистая дезинформация аферистов, которые ранее были уличены в преступлениях перед партией и перед законом. Поэтому я в строю, я в ОПЗЖ, я на острие атаки и так будет всегда", – сказал Кива.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
История с "исключением" Кивы из ОПЗЖ
- Сегодня Кива заявил журналистам, что его исключили из партии. По его словам, мол, глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию, где якобы было принято соответствующее решение.
- Сам нардеп после таких новостей рассказывал, что он мог не устраивать политсилу, например, своими скандальными высказываниями, в том числе поздравлением Путина.
- Не прошло и часа, как в руководстве партии заявили, что это все фейк – сопредседатели ОПЗЖ Бойко и Рабинович опровергли исключение Кивы.