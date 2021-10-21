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"Хрена лысого": Кива опозорился с фейком о своем исключении

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 октября, 13:52
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В ближайшее время партия ОПЗЖ выступит с заявлением по ситуации с Кивой
В ОПЗЖ сбиты с толку, а Рабинович (крайний справа) вступился за Киву. Коллаж "Сегодня"
В ОПЗЖ сбиты с толку, а Рабинович (крайний справа) вступился за Киву. Коллаж "Сегодня"

В руководстве партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже опровергают возможность исключения нардепа Ильи Кивы, который сам же об этом и объявил.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

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Сопредседатель партии Вадим Рабинович дал понять – Кива никуда не уйдет.

"Ну что, бредоносные, кого вы хотите исключить из партии, Киву? Хрена лысого! Понятно?" – сказал он.

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Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook сообщил, что сопредседатель партии Юрий Бойко тоже назвал это заявление Кивы фейком.

"На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация – фейк, никто Киву не исключал и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ. Правда, сам Кива уже подтвердил свое исключение. Для меня, например, все происходящее – полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк – ждем опровержения. Не фейк – ждем объяснения", – написал он.

Скандалы с Кивой

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