"Хрена лысого": Кива опозорился с фейком о своем исключении

В руководстве партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже опровергают возможность исключения нардепа Ильи Кивы, который сам же об этом и объявил.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
Сопредседатель партии Вадим Рабинович дал понять – Кива никуда не уйдет.
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"Ну что, бредоносные, кого вы хотите исключить из партии, Киву? Хрена лысого! Понятно?" – сказал он.
Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook сообщил, что сопредседатель партии Юрий Бойко тоже назвал это заявление Кивы фейком.
"На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация – фейк, никто Киву не исключал и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ. Правда, сам Кива уже подтвердил свое исключение. Для меня, например, все происходящее – полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк – ждем опровержения. Не фейк – ждем объяснения", – написал он.
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой.
- А чуть ранее Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.
- 15 октября Кива устроил стрельбу из-за Бандеры.