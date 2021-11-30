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"Бл*дь йоб*на... шановні колеги": нардеп Негулевський заматюкався біля трибуни парламенту (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 листопада, 14:57
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Курйозний випадок стався під час пленарного засідання сесії Верховної Ради України
Депутат Негулевський заговорив із трибуни Ради матом. Фото: колаж "Сьогодні"
Депутат Негулевський заговорив із трибуни Ради матом. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Негулевський заматерився, готуючись виступати з трибуни на засіданні Верховної Ради.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як це було?

Негулевський вийшов до трибуни, щоб звернутися до депутатів та президента Володимира Зеленського (заочно) щодо питання забезпечення житлом мешканців Нової Одеси, які внаслідок вибуху будинку 27 листопада залишилися без квартир.

Перед виступом депутат заговорив нецензурною лайкою. Після цього він зібрався з думками і почав свою промову зі слів "шановні колеги".

"Бл*дь йоб*на... Шановні колеги, 27 листопада у місті Нова Одеса стався вибух у одному з багатоповерхових будинків. Четверо загиблих останнього витягли з-під завалів лише наступного дня. Вибух був настільки потужним, що постраждали одразу два під'їзди. Людям запропонували жити в місцевому гуртожитку, але ви розумієте, що це лише тимчасове житло", – сказав Негулевський.

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Депутат підкреслив, що рішення Кабміну про виділення коштів на купівлю житла вже ухвалено, проте попросив підтримки у президента Володимира Зеленського, не вказуючи при цьому про яку саме підтримку йдеться. Ігор Негулевський вважає, що глава держави не може залишатися осторонь такої ситуації, тому він і звертається до нього з трибуни парламенту.

Дивіться відео цього моменту:

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