"Без зарплаты не останется": Лещенко снова вернули в "Укрзализныцю"

Решение о возвращении Лещенко на должность сегодня было принято правительством

Кабмин продлил контракт с Лещенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшего члена наблюдательного совета Сергея Лещенка вновь назначили в наблюдательный совет "Укрзализныци". Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

Такое решение принял на заседании 29 декабря Кабмин Украины.

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Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер станут независимыми членами наблюдательного совета.

"Сегодня правительство также рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця", а именно избрание победителей конкурсного отбора на должности членов наблюдательного совета АО "УЗ" Анатолия Амелина, Александра Долла, Якуба Карновски, Гепарда Хафера как независимых членов, а также еще троих членов – представителей государства: С. В. Москаленко, Давида Ломджарии и Сергея Лещенко", – написал он.

Гончаренко пошутил, что власти таким образом решили сделать Лещенко новогодний сюрприз и без зарплаты он теперь не останется.

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"Укрзализныця" попрощалась с Лещенко

22 сентября Кабинет министров отказался продлевать контракт с членом набсовета "Укрзализныци" Сергеем Лещенко. За 2 года работы в этом органе большинству он запомнился только одним – сказочными гонорарами.

Более того, украинцы активно требовали выгнать Лещенко из "Укрзализныци", подписавшись под петицией на сайте правительства.

Ранее экс финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев рассказывал, что теплое место в наблюдательном совете УЗ полностью поглотило Лещенко. Он даже обвинял его в сговоре с частной компанией.

Что еще намечается перед НГ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе решила перенести внеочередное заседание по урегулированию ситуации на Донбассе на 29 декабря.

Президент Владимир Зеленский решил перенести заседание Совета национальной безопасности и обороны на новую дату, хотя ранее оно планировалось на 29 декабря.