Украина снова требует заседания в ТКГ – названа причина

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе решила перенести внеочередное заседание по урегулированию ситуации на Донбассе на 29 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Украинской делегации Андрей Костин, пишет Интерфакс.
Заседание было инициировано провести в последних числах уходящего года из-за обострения на фронте.
"Сегодня я направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать на завтра (29 декабря – ред.) внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня", – сказал он.
Напомним, накануне спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович анонсировал, что заседание состоится 28 декабря.
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Оккупанты нарушают перемирие
27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Где стреляли
- В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.
- Недалеко от Гнутова русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
- В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.
- В окрестностях Красногоровки и Травневого в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Луганской области, вблизи населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.