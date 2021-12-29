"Без зарплати не залишиться": Лещенка знову повернули до "Укрзалізниці"

Рішення про повернення Лещенка на посаду сьогодні було ухвалено урядом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишнього члена наглядової ради Сергія Лещенка знову призначили до наглядової ради "Укрзалізниці". Про це повідомив депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Telegram .

Таке рішення ухвалив на засіданні 29 грудня Кабмін України.

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Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновські та Гепард Хафер стануть незалежними членами наглядової ради.

"Сьогодні уряд також розглядав деякі питання, що стосувалися наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця", а саме обрання переможців конкурсного відбору на посади членів наглядової ради АТ "УЗ" Анатолія Амеліна, Александра Долла, Якуба Карновскі, Гепарда Хафера як незалежних членів, а також ще трьох членів – представників держави: С. В. Москаленка, Давіда Ломджарії та Сергія Лещенка", – написав він.

Гончаренко пожартував, що влада в такий спосіб вирішила зробити Лещенку новорічний сюрприз і без зарплати він тепер не залишиться.

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"Укрзалізниця" попрощалася з Лещенком

22 вересня Кабінет Міністрів відмовився продовжувати контракт із членом наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенком. За 2 роки роботи у цьому органі більшості він запам'ятався лише одним – казковими гонорарами.

Більш того, українці активно вимагали вигнати Лещенка з "Укрзалізниці" , підписавшись під петицією на сайті уряду

Раніше екс фінансовий директор "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев розповідав, що тепле місце у наглядовій раді УЗ повністю поглинуло Лещенка . Він навіть звинувачував його у змові з приватною компанією.

Що ще намічається перед НГ

Українська сторона у Тристоронній контактній групі вирішила перенести позачергове засідання щодо врегулювання ситуації на Донбасі на 29 грудня.

Президент Володимир Зеленський вирішив перенести засідання Ради національної безпеки та оборони на нову дату, хоча раніше воно планувалося на 29 грудня .