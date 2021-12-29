Україна знову вимагає засідання у ТКГ – названа причина

Українська сторона у Тристоронній контактній групі вирішила перенести позачергове засідання щодо врегулювання ситуації на Донбасі на 29 грудня. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації Андрій Костін, пише Інтерфакс.
Засідання було ініційовано провести в останніх числах минаючого року через загострення на фронті .
"Сьогодні я направив листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня – ред.) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", – сказав він.
Нагадаємо, напередодні речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович анонсував, що засідання відбудеться 28 грудня.
Далі по темі
Окупанти порушують перемир'я
27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню , 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли
- У напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.
- Неподалік Гнутова російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, з допомогою якого зробили скидання пострілів ВОГ-17.
- У районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки з мінометів калібру 120 мм.
- На околицях Красногорівки та Травневого в Донецькій області озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- Луганській області, поблизу населеного пункту Лобачево, супротивник здійснював обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.