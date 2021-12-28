Україна скликала термінове засідання у ТКГ щодо Донбасу – що відповіла РФ

Окупанти спочатку підтримали нове перемир'я на фронті, але, як завжди, не виконали обіцянок

Арестович повідомив про нову ініціативу Києва. Колаж "Сьогодні"

Через загострення на фронті останніми днями українська сторона у Тристоронній контактній групі скликає на сьогодні позачергове засідання у форматі робочої підгрупи з безпеки.

Про це заявив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, передають Новини Донбасу.

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Він зазначив, що окупанти знову не дотримали обіцянок, які давали тиждень тому на засіданні ТКГ щодо припинення вогню.

"Ми зробили запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки ТКГ на сьогодні, 28 грудня, для обговорення питань систематичного порушення з боку Збройних сил РФ/ОРДЛО та фактичної відсутності деескалації напруженості на лінії розмежування після попереднього (засідання) ТКГ 22 грудня, на якому учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Станом на 13:15 Збройні сили РФ/ОРДЛО відмовилися від участі у запропонованих консультаціях", – розповів Арестович.

За його словами, лише за останній тиждень було поранено четверо українських військових через ворожі обстріли.

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Нове перемир'я буде?