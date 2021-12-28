Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Власть События

Украина созвала срочное заседание в ТКГ по Донбассу – что ответила РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
28 декабря, 15:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты сначала поддержали новое перемирие на фронте, но, как обычно, не выполнили обещаний
Арестович сообщил о новой инициативе Киева. Коллаж "Сегодня"
Арестович сообщил о новой инициативе Киева. Коллаж "Сегодня"

Из-за обострения на фронте в последние дни, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созывает на сегодня внеочередное заседание в формате рабочей подгруппы по безопасности.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передают Новости Донбасса.

Реклама

Он отметил, что оккупанты снова не сдержали обещание, данное неделю назад на заседании ТКГ о прекращении огня.

"Мы сделали запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности ТКГ на сегодня, 28 декабря, для обсуждения вопросов систематического нарушения со стороны Вооруженных сил РФ/ОРДЛО и фактического отсутствия деэскалации напряженности на линии разграничения после предыдущего (заседания) ТКГ 22 декабря, на котором участники выразили твердую решимость полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. По состоянию на 13:15 Вооруженные силы РФ/ОРДЛО отказались от участия в предложенных консультациях", – рассказал Арестович.

По его словам, только за последнюю неделю были ранены четверо украинских военных из-за вражеских обстрелов.

Реклама

Новое перемирие будет?

  • 22 декабря Офис президента Украины сообщил, что в ближайшее время на Донбассе должно восстановиться перемирие. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы.
  • Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин также сообщил, что появился "сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.
  • Также Россия согласилась открыть все КПВВ на Донбассе, но при одном условии – Украина должна признать российскую вакцину "Спутник V" в ОРДЛО.
  • При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четко дал понять, что в случае нарушения перемирия военные будут жестко отвечать врагу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

32 520

заболело за неделю в Украине

-30%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять