Беда с Саакашвили и новая угроза из-за мигрантов: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят опасную для Украины ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе – это шантаж для Европы или новый вид государственного терроризма.
В программе будут выяснять, что сегодня грозит Михеилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.
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Также в студии обсудят задержание карателя "Палыча" в Киеве и что на самом деле происходит в донецкой тюрьме "Изоляция".
Еще одной темой станет большая приватизация и почему завод "Большевик" продали по дешевке и с судебными делами.
Гостями студии станут:
- народный артист Грузии, депутат грузинского парламента от партии "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, почетный гражданин Грузии Вахтанг Кикабидзе;
- депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Коба Накопия;
- блогер "Эхо Кавказа" Тенгиз Аблотия;
- журналист, писатель, экс-заключенный боевиков т.н. "ДНР" Станислав Асеев;
- журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев;
- лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
- министр внутренних дел Денис Монастырский;
- глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко;
- глава фракции партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
- секретарь СНБО (2019), министр финансов Украины (2016–2018) Александр Данилюк;
- народный депутат VIII созыва Борислав Береза.