Біда з Саакашвілі та нова загроза через мігрантів: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять небезпечну для України ситуацію з мігрантами на білорусько-польському кордоні – чи це шантаж для Європи, чи новий вид державного тероризму.
У програмі з'ясовуватимуть, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, який знаходиться у грузинській в'язниці.
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Також у студії обговорять затримання карателя "Палича" у Києві і що насправді відбувається у донецькій в'язниці "Ізоляція".
Ще однією темою стане велика приватизація і чому завод "Більшовик" продали дешево та із судовими справами.
Гостями студії стануть:
- народний артист Грузії, депутат грузинського парламенту від партії "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі, почесний громадянин Грузії Вахтанг Кікабідзе;
- депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія;
- блогер "Луна Кавказу" Тенгіз Аблотія;
- журналіст, письменник, ексув'язнений бойовиків т.зв. "ДНР" Станіслав Асєєв;
- журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв;
- лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016) Арсеній Яценюк;
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
- голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко;
- голова фракції партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія;
- співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
- співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко;
- секретар РНБО (2019), міністр фінансів України (2016–2018) Олександр Данилюк;
- народний депутат VIII скликання Борислав Береза.