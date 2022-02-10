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Байдена просят вооружить Зеленского секретными данными про Россию

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 20:42
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Шестнадцать сенаторов написали письмо президенту США
Джо Байдена попросили помочь Украине защититься от России
Джо Байдена попросили помочь Украине защититься от России / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В США группа сенаторов написала обращение к президенту Джо Байдену из-за угрозы безопасности Украины. Они призвали делиться с Украиной разведывательными данными. Об этом сообщил сенатор Марк Уорнер на своем официальном сайте.

"Мы пишем вам по поводу увеличения военного присутствия России вблизи границ Украины и острой необходимости предоставить нашим украинским партнерам инструменты, необходимые для защиты от дальнейшей российской агрессии. Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинского народа, который продемонстрировал готовность принять меры для защиты своего суверенитета, свободы и демократически избранного правительства", — говорится в письме.

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Сенаторы просят, ​​чтобы Соединенные Штаты делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени.

"Россия — агрессор, и нам нужно вооружить Украину критической информацией, необходимой для защиты страны. Это в интересах национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров в область. Угроза России Украине — это угроза демократиям во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", — говорится в письме.

Под документом стоят подписи 16-ти сенаторов.

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Угроза нападения на Украину

В 2021 году РФ весной и затем осенью сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года и показал возможные сценарии наступления российских войск.

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и оправдать этим свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.

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Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Учения пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля. В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику Украины.

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