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Байдена просять озброїти Зеленського секретними даними про Росію

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 лютого, 20:42
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Шістнадцять сенаторів написали листа президенту США
Джо Байдена попросили допомогти Україні захиститися від Росії
Джо Байдена попросили допомогти Україні захиститися від Росії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У США група сенаторів написала звернення до президента Джо Байдена через загрозу безпеці України. Вони закликали поділитися з Україною розвідувальними даними. Про це повідомив сенатор Марк Ворнер на своєму офіційному сайті.

"Ми пишемо вам щодо збільшення військової присутності Росії поблизу кордонів України та гострої необхідності надати нашим українським партнерам інструменти, необхідні для захисту від подальшої російської агресії. Володимир Путін загрожує свободі та безпеці українського народу, який продемонстрував готовність вжити заходів для захисту свого суверенітету, свободи та демократично обраного уряду", – йдеться у листі.

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Сенатори просять, щоб Сполучені Штати ділилися розвідданими з Україною максимально можливою мірою.

"Росія – агресор, і нам потрібно озброїти Україну критичною інформацією, необхідною для захисту країни. Це на користь національній безпеці США, а також наших союзників та партнерів. Загроза Росії Україні – це загроза демократіям у всьому світі, і ми закликаємо вас зробити все можливе , щоб підтримати Україну в цей критичний момент", – йдеться у листі.

Під документом стоять підписи 16-ти сенаторів.

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Загроза нападу на Україну

2021 року РФ навесні і потім восени зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року і показав можливі сценарії настання російських військ.

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та виправдати цим своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

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Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Навчання відбудуться на території Білорусі з 10 по 20 лютого. У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку України.

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