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Бандера не должен быть героем – новое заявление посла Израиля

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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4 января, 12:18
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Израильский посол объяснил, почему его страна жестко раскритиковала марш в Киеве 1 января
Михаєль Бродский снова "наехал" на Бандеру. Коллаж "Сегодня"
Михаєль Бродский снова "наехал" на Бандеру. Коллаж "Сегодня"

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, комментируя антисемитский скандал в Киеве, заявил, что украинский националист Степан Бандера не может признаваться героем и обвинил его в пособничестве нацистам.

Об этом он сказал в интервью NEWSru.co.il.

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По его словам, заявление посольства не отличается от позиции, которая была озвучена и год назад, и два года назад.

"Это принципиальная позиция государства Израиль – не моя и не посольства. И когда происходят события национального масштаба, мы считаем необходимым ее озвучить … По вопросам антисемитизма Израиль высказывается всегда очень четко – где бы это ни происходило. Когда мы видим проявления антисемитизма, то обязаны об этом говорить. Именно это и было сделано 1 января. Но есть и обратная сторона – такая, как закон о борьбе с антисемитизмом. Мы благодарны властям Украины и президенту Зеленскому за принятие этого закона. Мне не очень приятно говорить о проявлениях антисемитизма в Украине, но я обязан это делать", – сказал Бродский.

Посол отметил, что Израиль не считает Украинскую повстанческую армию (УПА) нацистским движением.

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"Было сказано (в заявлении посольства. – Ред.), что, с точки зрения Израиля, люди, которые поддерживали идеологию нацистов, не должны становиться героями", – объяснил дипломат и на уточняющий вопрос, касается ли это и Бандеры, он ответил "да".

По его словам, израильская точка зрения подкреплена, в том числе, исследованиями центра "Яд ва-Шем", других известных историков, что якобы Бандера и часть лидеров украинского националистического движения поддерживали идеологию нацистов.

"Мы считаем, что такие люди не должны становиться героями. Но хочу подчеркнуть: это точка зрения Израиля и еврейского народа. Мы ее никому не навязываем, но считаем необходимым ее озвучить, поскольку для нас это вопрос принципиальный. В ходе марша (1 января в Киеве) раздавались призывы откровенно антисемитского содержания. По этому поводу мы тоже высказались", – резюмировал Бродский.

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Скандал с Бандерой

  • 1 января в Киеве состоялся ежегодный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. Маршрут шествия был такой: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – Офис президента. В целом обошлось без провокаций, шествие было мирным.
  • Тем не менее на марше в честь Бандеры заметили антисемитский плакат, на котором был призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовским и московским коммунизмом".
  • На это последовала жесткая реакция посольства Израиля. Дипломаты назвали Бандеру пособником нацистов и потребовали от Киева провести расследование. Позже в ответ советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош назвал посла Израиля агентом Кремля.

А что с Бандерой?

  • Степан Бандера был одним из руководителей Организации украинских националистов, а впоследствии возглавил ОУН. В 1942 году вместе с несколькими соратниками из попал в концлагерь "Заксенгавзен" – место содержания наиболее важных заключенных нацистов.
  • В 1944-м он был освобожден. Гитлеровцы попытались присоединить к своим силам ОУН и УПА как союзников против Москвы. Но после тайного совещания такое предложение Степан Бандера отверг. Также гитлеровцам поставили условие: отречься от всех претензий на украинские земли.
  • В январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко своим указом удостоил Бандеру звания Героя Украины. Но уже в апреле того же года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру этого звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. Летом 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановление, которым предлагается вернуть Бандере и Шухевичу звания Героев Украины. С такой же просьюбой к Зеленскому обратился и Львовский облсовет.

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