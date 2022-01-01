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Израиль гневно отреагировал на марш в честь Бандеры – из-за чего скандал

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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1 января, 23:12
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Один из плакатов среди участников шествия сильно разозлил израильтян
В Израиле осудили марш в честь Бандеры. Коллаж "Сегодня"
В Израиле осудили марш в честь Бандеры. Коллаж "Сегодня"

Сегодняшний марш в центре Киева в честь для рождения Степана Бандеры обернулся скандалом – из-за антисемитских лозунгов некоторых участников последовала гневная реакция Израиля. Об этом говорится в заявлении израильского посольства в Украине.

Израиль требует расследования антисемитских проявлений.

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"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", – говорится в сообщении.

Что за закон?

В сентябре Верховной Рада принял закон о противодействии и предотвращению антисемитизма в Украине. На законодательном уровне определено понятие "антисемитизм", его основные проявления, установлен запрет антисемитизма, его проявлений и ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

Одна из статей закона говорит, что публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания, являются проявлением антисемитизма.

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Что произошло на марше?

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