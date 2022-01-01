Израиль гневно отреагировал на марш в честь Бандеры – из-за чего скандал

Сегодняшний марш в центре Киева в честь для рождения Степана Бандеры обернулся скандалом – из-за антисемитских лозунгов некоторых участников последовала гневная реакция Израиля. Об этом говорится в заявлении израильского посольства в Украине.
Израиль требует расследования антисемитских проявлений.
"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году", – говорится в сообщении.
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Что за закон?
В сентябре Верховной Рада принял закон о противодействии и предотвращению антисемитизма в Украине. На законодательном уровне определено понятие "антисемитизм", его основные проявления, установлен запрет антисемитизма, его проявлений и ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.
Одна из статей закона говорит, что публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания, являются проявлением антисемитизма.
Что произошло на марше?
- В Киеве состоялся ежегодный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. Маршрут шествия был такой: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – Офис президента. В целом обошлось без провокаций, шествие было мирным.
- Тем не менее, на марше в честь Бандеры в Киеве заметили антисемитский плакат, на котором был призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовским и московским коммунизмом".
- Напомним, в 2020 году Израиль уже обвинял Украину в антисемитизме. Иерусалим продолжает возмущаться чествованием Степана Бандеры в Киеве и Львове.