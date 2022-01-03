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Ярош назвал посла Израиля "агентом Кремля" – в чем причина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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3 января, 15:18
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Накануне посольство Израиля сделало гневное заявление в Украине, а теперь получило "ответку"
Ярош (слева) неожиданно наехал на Михаэля Бродского. Коллаж "Сегодня"
Ярош (слева) неожиданно наехал на Михаэля Бродского. Коллаж "Сегодня"

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом Кремля". Об этом он написал в Facebook.

Судя по всему, речь о чрезвычайном и полномочном посоле Израиля в Украине Михаэле Бродском.

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"Израильский посол – агент влияния Кремля. И гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне", – написал Ярош.

К чему такие обвинения?

  • Ярош не написал причину своих жестких высказываний в адрес израильского посла, но, вероятно, речь идет об "инциденте с Бандерой". 1 января в Киеве состоялся ежегодный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. Маршрут шествия был такой: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – Офис президента. В целом обошлось без провокаций, шествие было мирным.
  • Тем не менее на марше в честь Бандеры заметили антисемитский плакат, на котором был призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовским и московским коммунизмом".
  • На это последовала жесткая реакция посольства Израиля. Дипломаты назвали Бандеру пособником нацистов и потребовали от Киева провести расследование.
  • К слову, они не первые раз возмущаются. В 2020 году Израиль уже обвинял Украину в антисемитизме. Иерусалим продолжает возмущаться чествованием Степана Бандеры в Киеве и Львове.

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