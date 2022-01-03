Ярош назвав посла Ізраїлю "агентом Кремля" – у чому причина

Колишній лідер "Правого сектору", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош назвав посла Ізраїлю в Україні "агентом Кремля". Про це він написав у Facebook.
Судячи з усього, йдеться про надзвичайного та повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського.
"Ізраїльський посол – агент впливу Кремля. І гнати таких "дипломатів" з України треба! Привіт усім ізраїльтянам, які на українській стороні", – написав Ярош.
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До чого такі звинувачення?
- Ярош не написав причини своїх жорстких висловлювань на адресу ізраїльського посла, але, ймовірно, йдеться про "інцидент з Бандерою". 1 січня у Києві відбувся щорічний марш на честь дня народження Степана Бандери. Маршрут ходи був такий: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – Офіс президента. Загалом обійшлося без провокацій, хода була мирна.
- Проте на марші на честь Бандери помітили антисемітський плакат, на якому був заклик влаштувати "Нюрнберг-2 над жидівським та московським комунізмом".
- На це пішла жорстка реакція посольства Ізраїлю. Дипломати назвали Бандеру посібником нацистів і вимагають від Києва провести розслідування.
- До речі, вони не вперше обурюються. 2020 року Ізраїль уже звинувачував Україну в антисемітизмі. Єрусалим продовжує обурюватися вшануванням Степана Бандери у Києві та Львові.