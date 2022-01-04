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Бандера не має бути героєм – нова заява посла Ізраїлю

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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4 січня, 12:18
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Ізраїльський посол пояснив, чому його країна жорстко розкритикувала марш у Києві 1 січня
Міхаєль Бродський знову "наїхав" на Бандеру. Колаж "Сьогодні"
Міхаєль Бродський знову "наїхав" на Бандеру. Колаж "Сьогодні"

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, коментуючи антисемітський скандал у Києві, заявив, що український націоналіст Степан Бандера не може визнаватись героєм і звинуватив його у посібництві нацистам.

Про це він сказав в інтерв'ю NEWSru.co.il.

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За його словами, заява посольства не відрізняється від позиції, яку було озвучено і рік тому, і два роки тому.

"Це принципова позиція держави Ізраїль – не моя та не посольства. І коли відбуваються події національного масштабу, ми вважаємо за необхідне її озвучити… З питань антисемітизму Ізраїль висловлюється завжди дуже чітко – де б це не відбувалося. Коли бачимо прояви антисемітизму, маємо про це говорити. Саме це було зроблено 1 січня. Але є й зворотний бік – такий, як закон про боротьбу з антисемітизмом. Ми вдячні владі України та президенту Зеленському за ухвалення цього закону. Мені не дуже приємно говорити про прояви антисемітизму в Україні, але я мушу це робити", – сказав Бродський.

Посол зазначив, що Ізраїль не вважає Українську повстанську армію (УПА) за нацистський рух.

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"Було сказано (у заяві посольства. – Ред.), що з погляду Ізраїлю люди, які підтримували ідеологію нацистів, не повинні ставати героями", – пояснив дипломат і на уточнююче запитання, чи це стосується й Бандери, він відповів "так".

За його словами, ізраїльська думка підкріплена, зокрема, дослідженнями центру "Яд ва-Шем", інших відомих істориків, що нібито Бандера та частина лідерів українського націоналістичного руху підтримували ідеологію нацистів.

"Ми вважаємо, що такі люди не повинні ставати героями. Але хочу наголосити: це думка Ізраїлю та єврейського народу. Ми її нікому не нав'язуємо, але вважаємо за необхідне її озвучити, оскільки для нас це питання принципове. Під час маршу (1 січня у Києві) лунали заклики відверто антисемітського змісту. Із цього приводу ми теж висловилися", – резюмував Бродський.

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Скандал із Бандерою

  • 1 січня у Києві відбувся щорічний марш на честь дня народження Степана Бандери. Маршрут ходи був такий: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – Офіс президента. Загалом обійшлося без провокацій, хода була мирна.
  • Проте на марші на честь Бандери помітили антисемітський плакат, на якому був заклик влаштувати "Нюрнберг-2 над жидівським та московським комунізмом".
  • На це була жорстка реакція посольства Ізраїлю. Дипломати назвали Бандеру посібником нацистів та зажадали від Києва провести розслідування. Пізніше у відповідь радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош назвав посла Ізраїлю агентом Кремля.

А що з Бандерою?

  • Степан Бандера був одним із керівників Організації українських націоналістів, а згодом очолив ОУН. У 1942 році разом з кількома соратниками потрапив до концтабору "Заксенгавзен" – місце утримання найважливіших ув'язнених нацистів.
  • 1944-го його було звільнено. Гітлерівці спробували приєднати до своїх сил ОУН та УПА як союзників проти Москви. Але після таємної наради таку пропозицію Степан Бандера відкинув. Також гітлерівцям поставили умову: зректися всіх претензій на українські землі.
  • У січні 2010 року третій президент України Віктор Ющенко своїм указом удостоїв Бандеру звання Героя України. Але вже у квітні того ж року Донецький окружний адміністративний суд позбавив Бандеру цього звання, оскільки він не був громадянином України. Влітку 2021 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яким пропонується повернути Бандері та Шухевичу звання Героїв України. З таким же проханням до Зеленського звернулась і Львівська облрада.

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