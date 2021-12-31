Азаров хочет избавиться от санкций СНБО: что придумал экс-премьер

ОАСК зарегистрировал иск к СБУ и СНБО Украины, где истцом указан экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него.
"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которая, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 09.04.2021 г. №151/2021", – говорится в сообщении.
Также экс-премьер просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО принять такое решение.
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В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Дело Азарова
- 20 апреля 2010 года экс-премьер согласился на навязанное тогда еще президентом РФ Дмитрием Медведевым продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине на 25 лет взамен на предоставление скидки на российский газ.
- Впоследствии под давлением Азарова преступная сделка была согласована и ратифицирована министерствами и другими ведомствами без ее фактического рассмотрения, а также он внес проект соглашения на рассмотрение Януковичу, который его впоследствии подписал.
- 20 октября Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены.
- 19 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Николая Азарова и многих других чиновников времен Януковича.
- 27 ноября Киевский апелляционный суд назначил дату судебного разбирательства апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова