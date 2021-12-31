Азаров хочет избавиться от санкций СНБО: что придумал экс-премьер

По мнению Азарова, в СНБО не было внесено предложения об отмене в отношении него санкций

Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО / Фото: Коллаж: Сегодня

ОАСК зарегистрировал иск к СБУ и СНБО Украины, где истцом указан экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него.

Реклама

"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которая, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 09.04.2021 г. №151/2021", – говорится в сообщении.

Также экс-премьер просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО принять такое решение.

В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Дело Азарова