Азаров хоче позбутися санкцій РНБО: що вигадав експрем'єр

На думку Азарова, до РНБО не було внесено пропозиції щодо скасування стосовно нього санкцій

Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО / Фото: Колаж: Сьогодні

ОАСК зареєстрував позов до СБУ та РНБО України, де позивачем вказано експрем'єра України Миколу Азарова. Про це повідомляє прес-служба суду.

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про відміну санкцій стосовно нього.

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"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО України пропозиції щодо скасування стосовно нього санкцій та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатка 1 рішення РНБО України" Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021 р., введеного в дію Указом Президента України від 09.04.2021 р. №151/2021", – йдеться у повідомленні.

Також експрем'єр просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неухвалення рішення про відміну санкцій стосовно нього та зобов'язати РНБО прийняти таке рішення.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у адміністративній справі.

Справа Азарова