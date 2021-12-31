Азаров хоче позбутися санкцій РНБО: що вигадав експрем'єр

ОАСК зареєстрував позов до СБУ та РНБО України, де позивачем вказано експрем'єра України Миколу Азарова. Про це повідомляє прес-служба суду.
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про відміну санкцій стосовно нього.
"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО України пропозиції щодо скасування стосовно нього санкцій та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатка 1 рішення РНБО України" Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021 р., введеного в дію Указом Президента України від 09.04.2021 р. №151/2021", – йдеться у повідомленні.
Також експрем'єр просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неухвалення рішення про відміну санкцій стосовно нього та зобов'язати РНБО прийняти таке рішення.
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Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у адміністративній справі.
Справа Азарова
- 20 квітня 2010 року експрем'єр погодився на нав'язане тоді ще президентом РФ Дмитром Медведєвим продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні на 25 років на надання знижки на російський газ.
- Згодом під тиском Азарова злочинну угоду було погоджено та ратифіковано міністерствами та іншими відомствами без її фактичного розгляду, а також він вніс проєкт угоди на розгляд Януковичу, який її згодом підписав.
- 20 жовтня Печерський районний суд Києва обрав колишньому прем'єру України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у кримінальному провадженні за фактом здійснення ним державної зради.
- 19 березня Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції проти Миколи Азарова та багатьох інших чиновників часів Януковича.
- 27 листопада Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційної скарги у кримінальному провадженні стосовно екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова