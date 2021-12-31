Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Влада Події

Азаров хоче позбутися санкцій РНБО: що вигадав експрем'єр

Наталія Магдик Наталія Магдик
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 15:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На думку Азарова, до РНБО не було внесено пропозиції щодо скасування стосовно нього санкцій
Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО
Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО / Фото: Колаж: Сьогодні

ОАСК зареєстрував позов до СБУ та РНБО України, де позивачем вказано експрем'єра України Миколу Азарова. Про це повідомляє прес-служба суду.

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про відміну санкцій стосовно нього.

Реклама

"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО України пропозиції щодо скасування стосовно нього санкцій та зобов'язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатка 1 рішення РНБО України" Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021 р., введеного в дію Указом Президента України від 09.04.2021 р. №151/2021", – йдеться у повідомленні.

Також експрем'єр просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неухвалення рішення про відміну санкцій стосовно нього та зобов'язати РНБО прийняти таке рішення.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у адміністративній справі.

Справа Азарова

  • 20 квітня 2010 року експрем'єр погодився на нав'язане тоді ще президентом РФ Дмитром Медведєвим продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні на 25 років на надання знижки на російський газ.
  • Згодом під тиском Азарова злочинну угоду було погоджено та ратифіковано міністерствами та іншими відомствами без її фактичного розгляду, а також він вніс проєкт угоди на розгляд Януковичу, який її згодом підписав.
  • 20 жовтня Печерський районний суд Києва обрав колишньому прем'єру України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у кримінальному провадженні за фактом здійснення ним державної зради.
  • 19 березня Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції проти Миколи Азарова та багатьох інших чиновників часів Януковича.
  • 27 листопада Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційної скарги у кримінальному провадженні стосовно екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

30 611

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти