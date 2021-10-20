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Вже є рішення: за Миколу Азарова візьметься Інтерпол

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 жовтня, 22:56
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Печерський райсуд Києва обрав колишньому прем'єру України запобіжний захід. Тепер його може шукати Інтерпол
Прокуратура взялася за Азарова / Колаж "Сьогодні"
Прокуратура взялася за Азарова / Колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва обрав колишньому прем'єр-міністру України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом вчинення ним державної зради.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генеральної прокуратури України.

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Заочний процес

"Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишнього Прем'єр-міністра України процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування – in absentia (тобто заочного звинувачення і судового розгляду "- Авт.) ", – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Суть звинувачення

Згідно з матеріалами справи, колишній голова уряду Микола Азаров (2010-2017 роки правління), діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Віктором Януковичем, в порушення Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори України", підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь Російської Федерації. Цей документ дав право продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України – в Криму.

"В результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ іноземної держави на території України, вторгнення Збройних Сил Російської Федерації та окупації ними півострова Крим" , – сказано в обвинувальному висновку.

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Зрадники Батьківщини

  • У січні цього року слідчими ДБР за погодженням з прокурорами Офісу генерального прокурора було заочно повідомлено про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу в державній зраді. Справа також стосується ролі Януковича в підписанні "Харківських угод".
  • На сьогодні з високопоставлених людей, які звинувачуються в зраді батьківщині не заочно реальний строк може отримати голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. Він звинувачується в зраді і фінансуванні терористів, але тим не менш під домашнім арештом чекає вердикту суду.
  • Наступний, хто може отримати подібне звинувачення – п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він є фігурантом кримінального провадження про можливу змову з нардепом Віктором Медведчуком в державній зраді..

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