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Чому Медведчук не в СІЗО? Венедиктова просить допомоги депутатів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 жовтня, 22:14
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Генпрокуратура готує подання на внесення підозрюваним застави в 1 млрд грн
Ірина Венедиктова впевнена, що Медведчук нікуди не втече / Колаж "Сьогодні"
Ірина Венедиктова впевнена, що Медведчук нікуди не втече / Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що незважаючи на всю тяжкість обвинувачень, які були пред'явлені 8 жовтня голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, сьогодні неможливо його заарештувати і відправити на період слідства в СІЗО.

Про це генеральний прокурор заявила в прямому ефірі під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Потрібно міняти закон

"Абсолютно однакові правила для всіх. Так прописаний кримінально-процесуальний кодекс. Є 208-ма стаття, де прописано, коли можна затримуватися. В цьому випадку у нас не було підстав для затримання. Вона (стаття – Авт.) не передбачає негайного затримання. Чи потрібно міняти 208-му статтю КПК? Так, дійсно необхідно. Я про це говорю не вперше. Навіть подавала законопроєкт у ВР і сподіваюся, що все-таки депутати нас послухають. Тому що наразі ми можемо затримувати корупціонера, але коли ми знаходимо, наприклад, ґвалтівника, ми не можемо до нього прийти і затримати. Чому сьогодні не затримали, бо це не передбачено законом", – пояснила Ірина Венедиктова.

Генпрокурор зазначила, що Медведчук нікуди не дінеться – він же під домашнім арештом.

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"Сьогодні він був удома, йому вручили підозру поштою. Готуємо подавати на заставу в 1 млрд грн", – заявила Венедиктова.

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Звинувачення

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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  • 8 жовтня Медведчуку пред'явлено звинувачення в державній зраді і в сприянні за попередньою змовою в діяльності терористичних організацій. Повідомлення про нові підозри народному депутату підписала 8 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
  • Раніше були пред'явлені обвинувачення у замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

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